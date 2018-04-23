Команда Джамали: зіркова мама зібрала всю родину на шоу "Голос країни" (фото)

Джамала показала, як їде з маленьким сином, батьками, чоловіком і навіть собакою в машині на прямий ефір "Голосу країни-8".

Зірковий тренер Джамала приїхала на півфінал проекту "Голос країни".у супроводі сім'ї. Читайте такожШукає няню і не збирається йти в декрет: Джамала поділилася своїми переживаннями після пологів (відео) Так, у своїх stories на сторінці в Instagram зірка виклала відео, як їде з маленьким сином, батьками, чоловіком і навіть собакою в машині на прямий ефір "Голосу країни-8". Рідні люди артистки кажуть, що вони на вокальному проекті вболівають саме за її команду.

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