Команда Джамали: зіркова мама зібрала всю родину на шоу "Голос країни" (фото)

15:37, 23 квітня 2018
Суспільство
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Джамала поділилася своїми stories в Instagram / скріншот

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Так, у своїх stories на сторінці в Instagram зірка виклала відео, як їде з маленьким сином, батьками, чоловіком і навіть собакою в машині на прямий ефір "Голосу країни-8".

Рідні люди артистки кажуть, що вони на вокальному проекті вболівають саме за її команду.

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Теги: #Голос країни#Джамала