"Засвітила" груди й сідниці: Настя Каменських похизувалася своїми принадами під водою (відео)
15:38, 23 квітня 2018Суспільство
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Багато дописників вихваляють відео у коментарях, проте знайшлися й недоброзичливці.
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Українська співачка Настя Каменських знову потішила фанів, показавши свої принади.
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Зірка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона під водою у червоному купальнику. Неабияку увагу у ролику привертають груди та сідниці Каменських.
Раніше Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим кадром. Фото, на якому артистка з'явилася повністю оголеною, було опубліковано в її Instagram.
"Оголена дівчина", - підписала Каменських сміливу фотографію.
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