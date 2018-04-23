"Засвітила" груди й сідниці: Настя Каменських похизувалася своїми принадами під водою (відео)

15:38, 23 квітня 2018
Суспільство
27415 0

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

Українська співачка Настя Каменських знову потішила фанів, показавши свої принади.

Читайте такожНастя Каменських випустила другий сольний трек (відео)

Зірка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона під водою у червоному купальнику. Неабияку увагу у ролику привертають груди та сідниці Каменських.

Раніше Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим кадром. Фото, на якому артистка з'явилася повністю оголеною, було опубліковано в її Instagram.

"Оголена дівчина", - підписала Каменських сміливу фотографію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #басейн#Настя Каменських