"Засвітила" груди й сідниці: Настя Каменських похизувалася своїми принадами під водою (відео)

Багато дописників вихваляють відео у коментарях, проте знайшлися й недоброзичливці.

💜❤️💚 Swim wear : @flirt_and_tan @nksport_for_you @nkblog #girl #water #underwater #vhs Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 22 Кві 2018 р. о 9:18 PDT

Українська співачка Настя Каменських знову потішила фанів, показавши свої принади.

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Зірка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона під водою у червоному купальнику. Неабияку увагу у ролику привертають груди та сідниці Каменських.

Раніше Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим кадром. Фото, на якому артистка з'явилася повністю оголеною, було опубліковано в її Instagram.

"Оголена дівчина", - підписала Каменських сміливу фотографію.