"Побачив, впав з табуретки": нова порція голих знімків Даші Астаф'євої збудила мережу (фото)

16:29, 23 квітня 2018
Суспільство
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Даша Астаф'єва не перестає радувати своїх шанувальників в Instagram / скріншот

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Зірка продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали десятки тисяч "лайків" та безліч коментарів:

"Гарна, Побачив твоє фото і впав з табуретки, і так щоразу... Що робити?"

"Тато дитину ніс, і впустив"

"От і все. Немає тепер спокою після такого фото"

"Як завжди, на висоті, просто роби цей стиль"

"Шедевр! І тіло, і фото!"

"Картини писати тільки з такої Красуні! Ідеальна і талановита Жінка!"

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Теги: #Даша Астаф'єва