"Побачив, впав з табуретки": нова порція голих знімків Даші Астаф'євої збудила мережу (фото)

Зірка продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки в Instagram набрали десятки тисяч "лайків" та безліч коментарів.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала на своїй сторінці в Instagram порцію відвертих фотографій.

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Зірка продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали десятки тисяч "лайків" та безліч коментарів:

"Гарна, Побачив твоє фото і впав з табуретки, і так щоразу... Що робити?"

"Тато дитину ніс, і впустив"

"От і все. Немає тепер спокою після такого фото"

"Як завжди, на висоті, просто роби цей стиль"

"Шедевр! І тіло, і фото!"

"Картини писати тільки з такої Красуні! Ідеальна і талановита Жінка!"