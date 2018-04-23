"Побачив, впав з табуретки": нова порція голих знімків Даші Астаф'євої збудила мережу (фото)
16:29, 23 квітня 2018Суспільство
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Зірка продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки в Instagram набрали десятки тисяч "лайків" та безліч коментарів.
Даша Астаф'єва не перестає радувати своїх шанувальників в Instagram / скріншот
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала на своїй сторінці в Instagram порцію відвертих фотографій.
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Зірка продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали десятки тисяч "лайків" та безліч коментарів:
"Гарна, Побачив твоє фото і впав з табуретки, і так щоразу... Що робити?"
"Тато дитину ніс, і впустив"
"От і все. Немає тепер спокою після такого фото"
"Як завжди, на висоті, просто роби цей стиль"
"Шедевр! І тіло, і фото!"
"Картини писати тільки з такої Красуні! Ідеальна і талановита Жінка!"
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