"Конфліктуйте заради результату і будьте підлабузничком": скандальна Фреймут роздала нову порцію порад

Фреймут радить дружити "з потрібними людьми" і ніколи не робити чужу роботу.

Здається, в української телеведучої Ольги Фреймут є поради на всі випадки життя. На цей раз ведуча, чиї поради "для справжньої леді" українці висміяли, поділилася порцією "лайфхаків" для успішної побудови кар'єри.

Поради опубліковані на її сторінці в Facebook.

Тим, хто хоче домогтися успіху, ведуча радить вибирати компанію своєї мрії і на початку працювати на репутацію, а не заради зарплати. А от коли вже станете "всезнаючим майстром у своїй справі", тоді можна і навіть потрібно вимагати більше грошей, адже добровільно ніхто нікому гонорар не підвищить.

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Також зірка рекомендує на роботі не інтригувати і дружити "з потрібними людьми".

"Навіть якщо ви дуже любите палити і обговорювати всіх - не обговорюйте, тримайтеся. Тому що потім всі почнуть дружити проти вас. І скажуть, що і Оля з Роздолу велика пліткарка, і вас звільнять, а вам цього не треба", - зазначила Фреймут.

"Потрапивши в колектив, дивіться, з ким більше рахуються, хто користується авторитетом. І не соромно в перші дні побути підлабузничком, це вам потім стане в нагоді", - вважає Фреймут.

Конфліктів, на думку ведучої, боятися не треба, але для них має бути вагома підстава.

"Але не просто конфліктують, бо у вас, вибачте, критичні дні або ви вже немолода жінка, і у вас клімакс. Якщо ви конфліктуєте, то обов'язково робіть це заради результату. Кричите, висловлюйтеся, але досягнення цього", - пояснила вона.

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«Не засиджуйтеся в декреті. Максимум півроку, а далі просіть, щоб вам допомагали сидіти з дитиною. Адже якщо дуже довго сидіти в декреті, три роки чи п'ять, то ви потім повернетесь і не дізнаєтеся своїх колег, а вони не впізнають вас. вже всі будуть користуватися іншими духами і по-іншому себе вести. Ви вже не зможете з ними на одній хвилі ", - застерегла Фреймут.

Оля радить ніколи не робити чужу роботу, принаймні безкоштовно, і звертатися до колег на "Ви".

"Коли ви звертаєтеся на "ти", вас легко кудись послати, і вам легко послати інших. А така формальність збереже ваші стосунки в хорошому стані", - пообіцяла Фреймут.

Як повідомляв УНІАН, українську телеведучу Ольгу Фреймут звинуватили в тому, що вона знову влаштувала скандал своїм критиканткам. Вона приїхала на роботу до двох коментаторок, які залишили невтішні відгуки під її фото.

Пізніше ведуча заявила, що візит до хейтерів був у рамках нової програми, яка скоро з'явиться. Вона нібито вирішила подивитися в обличчя тим, хто про неї погано пише.