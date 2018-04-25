Свічки і пелюстки троянд: Анастасія Приходько опублікувала пікантне фото у ванній

Фото Приходько зробила у ванній в оточенні пелюсток троянд і свічок.

Українська співачка Анастасія Приходько знову порадувала шанувальників оголеним фото.

У своєму Instagram співачка виклала фотографію, на якій видно частину її оголеного тіла. Фото Приходько зробила у ванній в оточенні пелюсток троянд і свічок.

"А чому б і ні", - коротко підписала знімок Анастасія.

На пікантному фото видно оголені ноги співачки.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько здивувала шанувальників оголеним селфі.