Свічки і пелюстки троянд: Анастасія Приходько опублікувала пікантне фото у ванній
12:56, 25 квітня 2018Суспільство
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Фото Приходько зробила у ванній в оточенні пелюсток троянд і свічок.
На пікантному фото видно оголені ноги співачки / Анастасія Приходько Instagram
Українська співачка Анастасія Приходько знову порадувала шанувальників оголеним фото.
У своєму Instagram співачка виклала фотографію, на якій видно частину її оголеного тіла. Фото Приходько зробила у ванній в оточенні пелюсток троянд і свічок.
"А чому б і ні", - коротко підписала знімок Анастасія.
На пікантному фото видно оголені ноги співачки.
Нагадаємо, раніше Настя Приходько здивувала шанувальників оголеним селфі.
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