Настя Каменських поділилася "гарячим" фото у мокрому купальнику

14:39, 25 квітня 2018
Суспільство
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Настя Каменських знову порадувала шанувальників гарячим знімком.

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Фото, на якому артистка позує в мокрому напівпрозорому купальнику, було опубліковано в її Instagram.

Шанувальники співачки як завжди розсипалися в компліментах прекрасній фігурі артистки, проте були і такі, які розкритикували її за надмірну відвертість.

Всього за годину знімок набрав 37 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, гола Настя Каменських підірвала Instagram.

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Теги: #Настя Каменських