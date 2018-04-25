Настя Каменських поділилася "гарячим" фото у мокрому купальнику
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Настя Каменських знову порадувала шанувальників гарячим знімком.
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Фото, на якому артистка позує в мокрому напівпрозорому купальнику, було опубліковано в її Instagram.
Шанувальники співачки як завжди розсипалися в компліментах прекрасній фігурі артистки, проте були і такі, які розкритикували її за надмірну відвертість.
Всього за годину знімок набрав 37 тисяч лайків.
Як повідомляв УНІАН, гола Настя Каменських підірвала Instagram.