Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу (фото)
No make-up day . @sododo.official @tattoosweaters . Photo by my instahusband @vladimirdantes
Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.
Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
"День без макіяжу", - коротко підписала фото дівчина.
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Дорофєєва постала в стильному образі: широких сірих штанях, сірому топі, в жовтій куртці і з жовтою сумкою на поясі. Фотографію зробив чоловік співачки телеведучий Володимир Дантес.
Шанувальники тут же розсипалися в компліментах зовнішності співачки. "Навіть без макіяжу ти неповторна", "Дуже красива!", - написали вони.
Фото менш, ніж за день, зібрав понад 100 тисяч лайків.
Як повідомляв УНІАН, Анастасія Приходько опублікувала пікантне фото у ванній.