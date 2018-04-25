Українець Alekseev пояснив, чому вирішив представляти на Євробаченні-2018 саме Білорусь

Співак зазначив, що з Білоруссю, де "все по-сімейному" відбувається, у нього особливі стосунки, "дуже теплі".

Український співак Alekseev, який представлятиме Білорусь на Євробаченні-2018, пояснив, чому він вирішав виступати саме за цю країну.

Читайте такожСписок номінантів на російську премію заполонили українські виконавці

Про це він розповів в інтерв’ю DW.com. «Пісня "Пьяное солнце" дійсно стала моїм квитком на велику сцену і дала мені можливість виступати в різних країнах. Я побував з концертами у понад 15 країнах і впевнений, що кожну я міг би представити на "Євробаченні". Але з Білоруссю у мене особливі стосунки, дуже теплі. Прийом там завжди надзвичайно щирий, і там якось, знаєте, все по-сімейному відбувається», – сказав він.

Він також зазначив, що цього року він був удостоєний нагороди "Співак року" «однією з провідних музичних телекомпаній Білорусі». «Це дуже приємно. Мені захотілося подякувати всій аудиторії, всім моїм глядачам і фанатам, які підтримують мене в Білорусі, а їх дуже багато», – додав Alekseev.