У Києві запрацює фан-зона Євробачення-2018
У Києві запрацює фан-зона Євробачення-2018, де на великому екрані транслюватимуться із столиці Португалії прямі ефіри півфіналів та фіналу пісенного конкурсу, повідомляє "UA:Перший".
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З 3 по 16 травня в телецентрі "Олівець", де буде облаштована фан-зона Євробачення 2018, відвідувачі зможуть підтримати учасників цьогорічного конкурсу, а також взяти участь у безкоштовних майстер-класах з танців, вокалу, португальської мови, та поспілкуватися з зірками української естради.
Протягом двох тижнів працюватиме виставка костюмів і нагород артистів, які предаствляли нашу країну на конкурсі.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, півфінали Євробачення-2018 відбудуться 8 та 10 травня, а гранд-фінал – 12 травня 2018 року. Україну цього року представить співак Melovin.