Протягом двох тижнів фанатів чекають виставка костюмів і нагород артистів, які представляли нашу країну на конкурсі.

У Києві запрацює фан-зона Євробачення-2018, де на великому екрані транслюватимуться із столиці Португалії прямі ефіри півфіналів та фіналу пісенного конкурсу, повідомляє "UA:Перший".

Читайте такожОрганізатори показали головну сцену Євробачення-2018 (відео)

З 3 по 16 травня в телецентрі "Олівець", де буде облаштована фан-зона Євробачення 2018, відвідувачі зможуть підтримати учасників цьогорічного конкурсу, а також взяти участь у безкоштовних майстер-класах з танців, вокалу, португальської мови, та поспілкуватися з зірками української естради.

Протягом двох тижнів працюватиме виставка костюмів і нагород артистів, які предаствляли нашу країну на конкурсі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, півфінали Євробачення-2018 відбудуться 8 та 10 травня, а гранд-фінал – 12 травня 2018 року. Україну цього року представить співак Melovin.