Зірка фільму "Таксі" приїде в окупований Крим на зйомки

Зйомки французької кінострічки "Краб" будуть проходити у Ростові та окупованій Ялті.

Французький актор Самі Насері, який знімався у фільмі "Таксі" і його продовженнях, зіграє головну роль у французькій картині "Краб", зйомки якої будуть проходити в Росії і окупованому Криму.

Актор заявив, що він планує запросити у фільм французьких акторів, так і російських, ще потрібно провести кастинг, передає ТАСС.

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Зокрема, у фільмі зіграє Філіп Лелуш, Фредерік Діфенталь, з яким Насері зіграв у фільмі "Таксі". Також він запросив в картину американського актора Джона Севеджа, який увійшов до журі Московського міжнародного кінофестивалю. "Зараз ми шукаємо російських актора та актрису, яка зіграє мою дружину", - сказав Насері.

За його словами, зйомки будуть проходити у Ростові та окупованій Ялті. Назва фільму - "Краб". Як пояснив актор, це жаргонне слово означає наглядача в тюрмі. Картину планується закінчити до зими 2018 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відомий за серіалом "Картковий будиночок" актор Пітер фон Берг побував в окупованому Донецьку.