У зірки "Вороніних" і "Пригод Шерлока Холмса" Бориса Клюєва діагностували тяжке захворювання

Відомому радянському актору Борису Клюєву 73 роки. Він відомий за фільмами "Д'артаньян і три мушкетери", серіалам "Фізрук" і "Вороніни".

Народний артист Росії Борис Клюєв звернувся в медичний центр через проблеми з легенями. Лікарі діагностували у нього важке захворювання, його чекає довге й складне лікування.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Відомому радянському актору Борису Клюєву 73 роки. Однією з найпомітніших його кіноролей стала роль графа Рошфора, довіреної особи кардинала Рішельє в музичному телефільмі "Д'артаньян і три мушкетери". Клюєв також зіграв роль Майкрофта Холмса у фільмі "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". Однією з найвідоміших його ролей також стала роль буркотливого діда в популярному телесеріалі "Вороніни". Він також виконав роль Чернишова, батька Тетяни, капітана поліції в серіалі "Фізрук".

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