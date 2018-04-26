У зірки "Вороніних" і "Пригод Шерлока Холмса" Бориса Клюєва діагностували тяжке захворювання
Народний артист Росії Борис Клюєв звернувся в медичний центр через проблеми з легенями. Лікарі діагностували у нього важке захворювання, його чекає довге й складне лікування.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Відомому радянському актору Борису Клюєву 73 роки. Однією з найпомітніших його кіноролей стала роль графа Рошфора, довіреної особи кардинала Рішельє в музичному телефільмі "Д'артаньян і три мушкетери". Клюєв також зіграв роль Майкрофта Холмса у фільмі "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". Однією з найвідоміших його ролей також стала роль буркотливого діда в популярному телесеріалі "Вороніни". Він також виконав роль Чернишова, батька Тетяни, капітана поліції в серіалі "Фізрук".
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