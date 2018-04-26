Зірка "Вороніних" розкрив подробиці про свій стан після чуток про тяжке захворювання

Однією з найвідоміших ролей Клюєва стала роль буркотливого діда у популярному телесеріалі "Вороніни"

Народний артист Росії Борис Клюєв спростував повідомлення ЗМІ про те, що йому діагностували тяжке захворювання.

Про це він заявив "Ленте.ру" у четвер, 26 квітня. "Щось мене з ранку сьогодні всі дістали. Ні, все нормально", — наголосив Клюєв.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що народний артист Росії Борис Клюєв звернувся до медичного центру через проблеми з легенями. Лікарі нібито діагностували у нього тяжке захворювання, попереду - довге й складне лікування.

Відомому радянському актору Борису Клюєву 73 роки. Однією з найпомітніших його кіноролей Бориса Клюєва стала роль графа Рошфора, довіреної особи кардинала Рішельє в музичному телефільмі "д'Артаньян і три мушкетери". Клюєв також зіграв роль Майкрофта Холмса у фільмі "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". Однією з найвідоміших його ролей також стала роль незадоволеного діда в популярному телесеріалі "Вороніни". Він також виконав роль Чернишова, батька Тетяни, капітана поліції в серіалі "Фізрук".