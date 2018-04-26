Зірка "Вороніних" розкрив подробиці про свій стан після чуток про тяжке захворювання
Народний артист Росії Борис Клюєв спростував повідомлення ЗМІ про те, що йому діагностували тяжке захворювання.
Про це він заявив "Ленте.ру" у четвер, 26 квітня. "Щось мене з ранку сьогодні всі дістали. Ні, все нормально", — наголосив Клюєв.
Читайте такожПомер відомий український актор: знявся у "Дні народження Буржуя", "Слузі народу" і "Сватах"
Раніше ЗМІ повідомляли, що народний артист Росії Борис Клюєв звернувся до медичного центру через проблеми з легенями. Лікарі нібито діагностували у нього тяжке захворювання, попереду - довге й складне лікування.
Відомому радянському актору Борису Клюєву 73 роки. Однією з найпомітніших його кіноролей Бориса Клюєва стала роль графа Рошфора, довіреної особи кардинала Рішельє в музичному телефільмі "д'Артаньян і три мушкетери". Клюєв також зіграв роль Майкрофта Холмса у фільмі "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона". Однією з найвідоміших його ролей також стала роль незадоволеного діда в популярному телесеріалі "Вороніни". Він також виконав роль Чернишова, батька Тетяни, капітана поліції в серіалі "Фізрук".