У Португалії йдуть останні приготування до Євробачення-2018 (фото)

Технічні репетиції вже йдуть повним ходом, ведучі почали репетирувати свої сценарії, а сцена Міжнародного пісенного конкурсу готова приймати учасників.

Через кілька днів в Лісабоні почнуться репетиції учасників Євробачення-2018.

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Технічні репетиції вже йдуть повним ходом, ведучі почали репетирувати свої сценарії, а сцена Міжнародного пісенного конкурсу готова приймати учасників.

Нагадаємо, 63-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Португалії, завдяки перемозі виконавця Салвадора Зібрала на конкурсі в Києві з ліричною композицією Amar pelos dois.

Перший і другий півфінали відбудуться 8 та 10 травня, а гранд-фінал – 12 травня 2018 року. Цього року свою участь у вокальному змаганні підтвердили 43 країни. Україну представить на конкурсі співак Melovin.