"Перший раз": DZIDZIO оголився заради свого відвертого фільму - пікантний ролик з'явився в мережі (відео)

Нова стрічка Дзідзьо вийде на широкі екрани 25 жовтня цього року.

Команда DZIDZIO розпочала роботу над створенням нової комедії. Авторство ідеї належить самому Дзідзю. Комедія нікого не залишить байдужим, бо тема - унікальна і така, якої ще ніколи не було у фільмах Михайла Хоми (Дзідзьо).

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У фільмі "DZIDZIO перший раз" головний герой Дзідзьо, в душі – великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один маленький секрет, який переростає у величезну проблему.

На цей раз не найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу Дзідзьо повинен вирішити вперше і дуже обережно. Фільм "DZIDZIO перший раз" вийде в український прокат 25 жовтня 2018 року.