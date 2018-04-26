"Перший раз": DZIDZIO оголився заради свого відвертого фільму - пікантний ролик з'явився в мережі (відео)
Команда DZIDZIO розпочала роботу над створенням нової комедії. Авторство ідеї належить самому Дзідзю. Комедія нікого не залишить байдужим, бо тема - унікальна і така, якої ще ніколи не було у фільмах Михайла Хоми (Дзідзьо).
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У фільмі "DZIDZIO перший раз" головний герой Дзідзьо, в душі – великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один маленький секрет, який переростає у величезну проблему.
На цей раз не найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу Дзідзьо повинен вирішити вперше і дуже обережно. Фільм "DZIDZIO перший раз" вийде в український прокат 25 жовтня 2018 року.