Зірка Playboy Даша Астаф'єва повністю оголилася на фото і сколихнула мережу

Фотографії оголеної зірки зібрали тисячі "лайків".

#photo @nickyashika #light @anton_shatohin #hairstyle @sv_atelier @serg.vorontsov #mua @mogila_tatiana #muaassistant @mariya_akatova #agent @anna_gurban Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 26 Кві 2018 в 6:53 PDT

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала в мережу нову порцію відвертих фотографій. На одному з фото співачка оголилася повністю.

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали тисячі "лайків" та безліч коментарів: "Так красиво - шедевр!", "Яке гарне фото", "Яка витончена ніжність".

Нагадаємо, раніше відома українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва вразила шанувальників відвертим фото в мереживній білизні.