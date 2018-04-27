Зірка Playboy Даша Астаф'єва повністю оголилася на фото і сколихнула мережу

10:59, 27 квітня 2018
Суспільство
8721 0

Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva)

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала в мережу нову порцію відвертих фотографій. На одному з фото співачка оголилася повністю.

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали тисячі "лайків" та безліч коментарів: "Так красиво - шедевр!", "Яке гарне фото", "Яка витончена ніжність".

Нагадаємо, раніше відома українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва вразила шанувальників відвертим фото в мереживній білизні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Даша Астаф'єва