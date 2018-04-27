Зірка Playboy Даша Астаф'єва повністю оголилася на фото і сколихнула мережу
10:59, 27 квітня 2018Суспільство
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Фотографії оголеної зірки зібрали тисячі "лайків".
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Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала в мережу нову порцію відвертих фотографій. На одному з фото співачка оголилася повністю.
Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Модель продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали тисячі "лайків" та безліч коментарів: "Так красиво - шедевр!", "Яке гарне фото", "Яка витончена ніжність".
Нагадаємо, раніше відома українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва вразила шанувальників відвертим фото в мереживній білизні.
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