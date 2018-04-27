Стали відомі обставини смерті українського актора-зірки "Сватів" і "Слуги народу"

Колеги стверджують, що Треповський був хворий.

У київському Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, де померлий напередодні народний артист України Олег Треповский служив з 1992 року, повідомили, що у актора були проблеми зі здоров'ям.

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У коментарі РБК колеги Треповського за театральною сценою повідомили, що 53-річний актор страждав на важке захворювання. У театрі уточнили, що актор помер у середу, 25 квітня, однак точні причини поки не оприлюднені.

З 1992 року Треповський служив у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, знявся в десятках фільмів і серіалів, від "Дня народження Буржуя" до "Слуги народу" і "Сватів".

У 2017 році номінувався на "Золоту Дзигу" за найкращу чоловічу роль у фільмі Павла Острикова "Голден лав", зіграв центральну роль у майбутньому українському релізі "Таємний щоденник Симона Петлюри".