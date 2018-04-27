Популярний російський актор назвав Київ улюбленим містом (відео)
14:44, 27 квітня 2018Суспільство
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При цьому визначитися з улюбленим російським містом Костянтину Хабенському було складніше.
Костянтин Хабенський назвав Київ улюбленим закордонним містом / скріншот "вДудь"
Популярний російський актор та режисер Костянтин Хабенський назвав Київ своїм улюбленим закордонним містом.
Про це актор розповів в інтерв'ю журналісту і видеоблогеру Юрію Дудю, відео якого опубліковано на Youtube-каналі "вДудь".
В рамках традиційного для інтерв'ю Дудя бліцу, журналіст запитав : "Ваше улюблене зарубіжне місто?". На питання Хабенський відповів коротко і без подальших пояснень: "Напевно, Київ".
При цьому визначитися з улюбленим російським містом акторові було складніше.
Відео з Youtube "вДудь"
Як повідомляв УНІАН, інший російський актор Олексій Серебряков на інтерв'ю у Дудя назвав головними мінусами президента Росії Володимира Путіна, «нескінченну брехню» і «злодійство».
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