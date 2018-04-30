Мережу розчулила Пугачова під час відпочинку з дітьми та онукою (відео)

12:29, 30 квітня 2018
Суспільство
12586 0

Максим Галкін знову потішив шанувальників своєї дружини, співачки Алли Пугачової. Цього разу він показав, як його зустріли діти.

Читайте також68-річна Пугачова оголила коліна на модному показі (фото)

"Веселимося після мого приїзду з далеких берегів", - йдеться у підписі пародиста під відео.

У гостях подружжя перебувала Клавдія Земцова – молодша онука Примадонни, донька Христини Орбакайте.

Раніше російська співачка Алла Пугачова спричинила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #діти#Галкін показав Пугачову#Алла Пугачова