Мережу розчулила Пугачова під час відпочинку з дітьми та онукою (відео)
12:29, 30 квітня 2018Суспільство
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На записі можна побачити дітей зіркового подружжя, а також доньку Христини Орбакайте.
Максим Галкін знову потішив шанувальників своєї дружини, співачки Алли Пугачової. Цього разу він показав, як його зустріли діти.
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"Веселимося після мого приїзду з далеких берегів", - йдеться у підписі пародиста під відео.
У гостях подружжя перебувала Клавдія Земцова – молодша онука Примадонни, донька Христини Орбакайте.
Раніше російська співачка Алла Пугачова спричинила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.
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