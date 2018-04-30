Даша Астаф'єва розбурхала мережу новим голим знімком
14:17, 30 квітня 2018Суспільство
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На фото Астаф'єва зображена голою і на шпильках.
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Українська секс-бомба Даша Астаф'єва захопила шанувальників новою фотографією. На знімку дівчина зображена повністю голою.
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Фото опублікував у своєму Instagram український фотограф і автор фото Микита Люлько, який також відомий під псевдонімом Нік Яшик.
На фото Астаф'єва зображена голою і на шпильках.
Відвертий кадр зроблений під час недавньої фотосесії в досить незвичному антуражі.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала на своїй сторінці в Instagram порцію відвертих фотографій.
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