Даша Астаф'єва розбурхала мережу новим голим знімком

На фото Астаф'єва зображена голою і на шпильках.

#contax #film #portrait #nomakeup #35mm Публікація від Нік (@nickyashika) 28 Кві 2018 в 2:22 PDT

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва захопила шанувальників новою фотографією. На знімку дівчина зображена повністю голою.

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Фото опублікував у своєму Instagram український фотограф і автор фото Микита Люлько, який також відомий під псевдонімом Нік Яшик.

На фото Астаф'єва зображена голою і на шпильках.

Відвертий кадр зроблений під час недавньої фотосесії в досить незвичному антуражі.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала на своїй сторінці в Instagram порцію відвертих фотографій.