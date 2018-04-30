Похизувалася принадами: американська супермодель заворожила користувачів танцем у бікіні (відео)

Модель також показала підтягнутий живіт й "засвітила" груди.

Big mood @inamorataswim Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Кві 2018 р. о 3:37 PDT

Американська модель Емілі Ратаковскі показала фігуру, танцюючи у купальнику перед камерою.

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Відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram. На кадрах запису модель завзято танцює під веселу музику, хизуючись стегнами та грудьми.

У коментарі до відео вона повідомила, що в цей момент у неї був чудовий настрій.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Ратаковскі захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Знаменитість опублікувала знімок в Instagram, на якому рукою прикрила оголені груди.