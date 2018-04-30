Похизувалася принадами: американська супермодель заворожила користувачів танцем у бікіні (відео)
17:03, 30 квітня 2018Суспільство
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Модель також показала підтягнутий живіт й "засвітила" груди.
Big mood @inamorataswim
Американська модель Емілі Ратаковскі показала фігуру, танцюючи у купальнику перед камерою.
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Відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram. На кадрах запису модель завзято танцює під веселу музику, хизуючись стегнами та грудьми.
У коментарі до відео вона повідомила, що в цей момент у неї був чудовий настрій.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Ратаковскі захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Знаменитість опублікувала знімок в Instagram, на якому рукою прикрила оголені груди.
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