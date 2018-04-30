Похизувалася принадами: американська супермодель заворожила користувачів танцем у бікіні (відео)

17:03, 30 квітня 2018
Суспільство
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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Американська модель Емілі Ратаковскі показала фігуру, танцюючи у купальнику перед камерою.

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Відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram. На кадрах запису модель завзято танцює під веселу музику, хизуючись стегнами та грудьми.

У коментарі до відео вона повідомила, що в цей момент у неї був чудовий настрій.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Ратаковскі захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Знаменитість опублікувала знімок в Instagram, на якому рукою прикрила оголені груди.

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Теги: #відео#Емілі Ратаковскі