Переможниця шоу "Голос країни" отримала квартиру в Києві (відео)

У фіналі шоу перемогла 20-річна дівчина з "народним" вокалом.

Фінал восьмого сезону "Голосу країни" виграла підопічна Сергія Бабкіна Олена Луценко. 20-річна дівчина з Білої Церкви здобула перемогу за результатами голосування глядачів. Окрім почесного звання переможниці вона отримала тримісячну ротацію на ХітFM, а також двокімнатну квартиру у Києві. Як повідомляв УНІАН, "Голос країни" побачив сльози Потапа й Сергія Бабкіна.

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