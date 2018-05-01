Переможниця шоу "Голос країни" отримала квартиру в Києві (відео)

06:31, 01 травня 2018
Суспільство
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Голос Олени Луценко приніс їй перемогу / Фото 1plus1.ua

Фінал восьмого сезону "Голосу країни" виграла підопічна Сергія Бабкіна Олена Луценко. 20-річна дівчина з Білої Церкви здобула перемогу за результатами голосування глядачів. Окрім почесного звання переможниці вона отримала тримісячну ротацію на ХітFM, а також двокімнатну квартиру у Києві.

Як повідомляв УНІАН, "Голос країни" побачив сльози Потапа й Сергія Бабкіна.

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