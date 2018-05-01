MELOVIN пообіцяв "багато вогню" та незвичне фортепіано на Євробаченні і вилетів до Лісабона (фото)

Уже завтра на представника України чекає перша репетиція на сцені "Євробачення" у Лісабоні.

З раннього ранку вівторка в аеропорту Бориспіль зібралися кілька десятків "меловінаторів" – саме так називають прихильників співака MELOVIN, щоб провести його до Лісабона на "Євробачення".

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Як повідомляє ТСН, фанати, здебільшого підлітки, терпляче чекали, поки співак роздасть інтерв'ю, після чого кинулися до нього робити фото.

Як талісман MELOVIN везе до Лісабона намисто своєї бабусі.

Уже завтра українця чекає перша репетиція на сцені "Євробачення". Він обіцяє, що під час виступу буде багато вогню і обов'язково незвичне фортепіано.

Україна цьогоріч виступає в другому півфіналі й закриває концерт. А от на фінал у букмекерів для MELOVIN прогнози невтішні – фініш наприкінці другого десятку.