Популярний український ведучий таємно одружився

Весільну церемонію пара планує провести у вересні, точну дату вони не називають.

Ведучий програми «Ранок з Україною» («Україна») Сергій Зенін одружився. Його обраницею стала дизайнер Ніка Медісан. Пара разом вже п'ять років.

Вони розписалися напередодні 1 травня в столичному документ-сервісі. Наречений і наречена до останнього моменту тримали дату церемонії в секреті. Навіть колеги дізналися про те, що на одного холостяка стало менше, із соціальних мереж, передають "Факти".

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"У 2016 році Зенін подарував мені блокнот, а там була потайна кишеня. Сказав — відкрити через два роки. Я відкрила. А якщо чесно, то я зіпсувала його сюрприз. І взагалі, все пішло не за планом, втім, як завжди", — написала Ніка у себе в Facebook.

"Я не просто радий, а ніби переродився! - зізнався Сергій. — Я зробив правильний вибір у житті. Тепер буду робити Ніку найщасливішою дівчиною у світі. Весільну церемонію ми плануємо провести у вересні. Але коли і де вона буде, поки тримаємо в таємниці".

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що найближчим часом збирається розписатися зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.