Популярна українська співачка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Дорофєєва розповіла, що найкраще лікування для неї зараз - помовчати деякий час.

Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло", суддя "Ліги сміху-4" Надя Дорофєєва, розповіла, що у неї виникли проблеми з голосовими зв'язками.

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Про це співачка написала в Instagram. "У мене страшне незмикання зв'язок. Коли таке відбувається - треба просто мовчати, це найкраще лікування", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася знімком з відпочинку. На фото дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.