Донька Світлани Лободи випадково розсекретила стать її майбутньої дитини

7-річна Єва проговорилася, що незабаром у неї з'явиться сестра.

7-річна дочка співачки Світлани Лободи Єва випадково розповіла, хто народиться у її мами – хлопчик чи дівчинка.

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Про це пише viva.ua.

В Instagram Stories Лобода опублікувала відео, на якому Ева співає хіт мами «Твои глаза». Але замість звичного для всіх приспіву дівчинка придумала свій варіант зі словами: «Твоя сестра в животику сидить». В кінці ролика Євочка ніжно притиснулася до живота Світлани. Таким чином, всі здогадалися, що у артистки буде друга дочка.

Вже скоро співачка видалила цю запис зі свого Instagram.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.