"Пішов проти мене війною": екс-чоловік Анни Седокової хоче позбавити її батьківських прав

За словами співачки та багатодітної мами, тепер вона може бачитися з донькою лише у присутності адвоката і зобов’язана спілкуватися з нею винятково англійською мовою.

Співачка Анна Сєдокова, яка вперше показала обличчя 8-місячного сина у родинній фотосесії, наразі переживає не найкращі часи.

Так, колишній чоловік артистки Максим Чернявський хоче позбавити Сєдокову батьківських прав. Максим бажає одноосібно виховувати їхню спільну доньку, шестирічну Моніку, передає ТСН.

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"Ось вже вісім місяців у мене немає можливості нормально з нею спілкуватися, просто бути поряд. Її батько, людина, якій я довіряла, пішла проти мене війною. Максим вирішив позбавити мене материнських прав, і я абсолютно не розумію, за що. Я жодного разу не забороняла йому бачитися з дочкою, брати її. Максим і його бабуся відвезли Моніку до Америки і звернулися до суду", - розповіла Сєдокова виданню "Антенна".

За словами співачки та багатодітної мами, тепер вона може бачитися з донькою лише у присутності адвоката і зобов’язана спілкуватися з нею винятково англійською мовою.

"Коли ми розмовляємо, то немов спілкуємося мовою німих. Показуємо одна одній сердечка, якісь жести, намагаючись сказати, що думаємо насправді ... Телефоном донька каже мені: "Мамо, я так хочу повернутися в минуле!" Я знаю, що вона мене до божевілля любить, у нас неймовірний зв'язок. І ця ситуація його тільки зміцнила", - впевнена Анна.

Зірка додала, що їй закидають, мовляв, вона небезпечна для дитини і може відвезти її до Росії.

"Сказали, що я небезпечна для дитини, можу відвезти її до Росії, і оскільки між нашою країною і Америкою не укладений пакт про Гаазьку конвенцію, є ризик для Моніки як для громадянки Америки, що я її не віддам", - сказала Седокова.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова та Максим Чернявський одружилися у лютому 2011 року. У липні того ж року у пари народилася донька Моніка. 2013-го подружжя розлучилося. У Сєдокової також є старша донька Аліна від шлюбу з футболістом Валентином Белькевичем. Також зірка виховує однорічного сина Гектора від стосунків з бізнесменом Артемом Комаровим, з яким розійшлася після появи на світ малюка.