Російська секс-бомба похвалилася фігурою в купальнику (фото)

16:26, 03 травня 2018
Суспільство
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Чехова відпочивала на Балі / фото instagram.com/achekhova

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Фотографію з відпочинку на Балі російська секс-бомба показала на своїй сторінці в Instagram.

Дописники в коментарях відзначили, що 40-річна ведуча сильно схудла: "Ви бомбезна!", "Просто розкішна", "Офіг**ь схудла".

Раніше російська співачка, екс-учасниця гурту "Блестящие" Анна Семенович, яку називають секс-бомбою, засвітилася в окупованому Росією Криму.

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Теги: #фото#Балі