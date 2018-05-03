Російська секс-бомба похвалилася фігурою в купальнику (фото)
Російська телеведуча Анфіса Чехова опублікувала знімок, на якому зображена в купальнику.
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Фотографію з відпочинку на Балі російська секс-бомба показала на своїй сторінці в Instagram.
Дописники в коментарях відзначили, що 40-річна ведуча сильно схудла: "Ви бомбезна!", "Просто розкішна", "Офіг**ь схудла".
Раніше російська співачка, екс-учасниця гурту "Блестящие" Анна Семенович, яку називають секс-бомбою, засвітилася в окупованому Росією Криму.
Отже, даю нову порцію для обговорень☺️ Пупок начебто на місці, хвилі пливуть, тому що вони хвилі, а не з-за фотошопу🤦🏻♀️😂 На мені охренительно красивий і зручний купальник SHAN @shanswimwear який я купила в @estelle_adony І спасибі їм величезне, що рік за роком їх баєри відбирають і привозять настільки цікаві і комфортні моделі для пишних форм😍💜 Кораблик дуже до речі пропливає на задньому фоні, справа рухається до заходу, але майстерність фотографа зробив цей знімок дивно світлим! На мій погляд, все тут ідеально. Але, готова посперечатися, що мої улюблені троллики знайдуть до чого причепитися🙈😂 І це не весело?😬😀