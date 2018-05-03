Російська секс-бомба похвалилася фігурою в купальнику (фото)

Дописники відомої російської ведучої відзначили, що вона сильно схудла.

Російська телеведуча Анфіса Чехова опублікувала знімок, на якому зображена в купальнику.

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Фотографію з відпочинку на Балі російська секс-бомба показала на своїй сторінці в Instagram.

Дописники в коментарях відзначили, що 40-річна ведуча сильно схудла: "Ви бомбезна!", "Просто розкішна", "Офіг**ь схудла".

Раніше російська співачка, екс-учасниця гурту "Блестящие" Анна Семенович, яку називають секс-бомбою, засвітилася в окупованому Росією Криму.