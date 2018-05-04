У мережі з'явився ретро-знімок Алли Пугачової: на ньому примадонна з "перчиком"

На знімку співачка з природним відтінком волосся.

У мережі опублікували ретро-знімок російської співачки Алли Пугачової.

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Фото з'явилося в Instagram фан-сторінки, присвяченій творчості примадонни російської естради.

В опублікованому кадрі Пугачова позує з рудим волоссям і чубчиком. Також можна розгледіти щербинку між її передніми зубами, через що у молодості говорили про її нестандартність, вона була з "перчиком".

Раніше російська співачка Алла Пугачова спричинила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.