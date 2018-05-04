Надя Дорофєєва похизувалася фігурою у купальнику (фото)

13:55, 04 травня 2018
Суспільство
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Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася свіжим знімком з відпочинку.

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Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram.

Дорофєєва позує в чорному купальнику. На знімку також відображені її колеги по лейблу.

Шанувальники співачки розхвалили її фігуру. "Яка ти красива. Особливо фігура - бомба!", "Яка струнка, так тримати", написали користувачі.

Зазначимо, що знімок з моменту публікації за 5 годин набрав 115 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.

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Теги: #Время и Стекло#Надя Дорофєєва