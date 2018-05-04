Надя Дорофєєва похизувалася фігурою у купальнику (фото)
13:55, 04 травня 2018Суспільство
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Знімок з моменту публікації за 5 годин набрав 115 тисяч лайків.
Скадовськ '93 @rusone_mozgi @juli_sakhnevych @dr.ed_mozgi
Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася свіжим знімком з відпочинку.
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Фото в купальнику співачка опублікувала у своєму Instagram.
Дорофєєва позує в чорному купальнику. На знімку також відображені її колеги по лейблу.
Шанувальники співачки розхвалили її фігуру. "Яка ти красива. Особливо фігура - бомба!", "Яка струнка, так тримати", написали користувачі.
Зазначимо, що знімок з моменту публікації за 5 годин набрав 115 тисяч лайків.
Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає без макіяжу.
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