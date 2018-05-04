Учасника "Останнього героя" знайшли мертвим

Сергій Сакін зник безвісти в кінці листопада 2017 року.

Виявлено тіло письменника і учасника телешоу "Останній герой" Сергія Сакіна "Спайкера".

За даними джерел "Рідуса", Сакіна знайшли за 50 метрів від того місця, де він востаннє ще живим був зафіксований камерами спостереження.

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Зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Встановити причини смерті допоможе розтин тіла.

Він зник безвісти в кінці листопада 2017 року дорогою з міста Мишкін до Москви.

Сергій Сакін народився 19 серпня 1977 року в Москві. Брав участь у першому сезоні популярного реаліті-шоу "Останній герой", яке вів Сергій Бодров. Після закінчення шоу одружився з його учасницею Ганною Модестовою, а також написав книгу про свою участь в шоу.

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