Учасника "Останнього героя" знайшли мертвим

14:27, 04 травня 2018
Суспільство
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Сергей Сакин найден мертвым / фото Ридус

За даними джерел "Рідуса", Сакіна знайшли за 50 метрів від того місця, де він востаннє ще живим був зафіксований камерами спостереження.

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Зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Встановити причини смерті допоможе розтин тіла.

Він зник безвісти в кінці листопада 2017 року дорогою з міста Мишкін до Москви.

Сергій Сакін народився 19 серпня 1977 року в Москві. Брав участь у першому сезоні популярного реаліті-шоу "Останній герой", яке вів Сергій Бодров. Після закінчення шоу одружився з його учасницею Ганною Модестовою, а також написав книгу про свою участь в шоу.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня помер один з найбагатших росіян, основний акціонер групи компаній «Ланіт», Георгій Генс.

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Теги: #смерть#шоу