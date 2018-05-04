Віра Брежнєва одягла прозорий плащ і "засвітила" груди (фото)

14:28, 04 травня 2018
Суспільство
6627 0
Знімок вже набрав майже 200 тисяч лайків / Віра Брежнєва Instagram

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

Читайте такожНадя Дорофєєва похизувалася фігурою у купальнику (фото)

На знімку Брежнєва позує в боді з глибоким декольте і прозорому плащі, які ледве прикривають груди співачки.

Знімок вже набрав майже 200 тисяч лайків. Передплатники похвалили струнку фігуру співачки, проте знайшлися й такі, які угледіли втому в особі співачки. "За вашим очам видно втомлена, понура, ні блиску в очах, усе остогидло", - написав один з них.

Як повідомляв УНІАН, раніше співачка Віра Брежнєва, осоромилася під час виступу в російському Крокус Сіті Холі. Артистка впала на концерті в Москві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #співачка#Віра Брежнєва