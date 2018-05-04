Віра Брежнєва одягла прозорий плащ і "засвітила" груди (фото)
14:28, 04 травня 2018Суспільство
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На знімку Брежнєва позує в боді з глибоким декольте і прозорому плащі, які ледве прикривають груди співачки.
Знімок вже набрав майже 200 тисяч лайків / Віра Брежнєва Instagram
Українська співачка Віра Брежнєва, яка постійно виступає в РФ, знялася для російського журналу Glamour.
Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
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На знімку Брежнєва позує в боді з глибоким декольте і прозорому плащі, які ледве прикривають груди співачки.
Знімок вже набрав майже 200 тисяч лайків. Передплатники похвалили струнку фігуру співачки, проте знайшлися й такі, які угледіли втому в особі співачки. "За вашим очам видно втомлена, понура, ні блиску в очах, усе остогидло", - написав один з них.
Як повідомляв УНІАН, раніше співачка Віра Брежнєва, осоромилася під час виступу в російському Крокус Сіті Холі. Артистка впала на концерті в Москві.
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