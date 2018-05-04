Євробачення-2018: коментувати конкурс будуть три українських співачки

На СТБ шоу буде коментувати телеведучий і комік Сергій Притула.

Цього року в українському комментаторському складі Євробачення грядуть зміни. Вже кілька років поспіль Євробачення, яке транслює телеканал UA:Перший, коментують Тимур Мірошниченко та Тетяна Терехова. Цього року місце Тетяни займуть три українські співачки, які в свій час були учасницями Євробачення, повідомляє OGAE Ukraine.

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"На кожному шоу буде нова колега. Це наші успішні представниці України на Євробаченні 2018. Так склалося, що тільки дівчата. Перший півфінал ми будемо працювати з Марією Яремчук, другий – з ALYOSHA. І в фіналі до мене приєднається Джамала. Більше того, ми будемо не тільки коментувати саме шоу, ми ще півгодини до початку прямо з фан-зони будемо виходити в прямий ефір, згадувати ті часи, коли вони виходили на сцену Євробачення, робити якісь прогнози аналіз того, що нас чекає", – розповів Тимур Мірошниченко.

Нагадаємо, Марія Яремчук брала участь в Євробаченні в 2014 році, з піснею Tick-Tock співачка зайняла шосте місце. ALYOSHA брала участь у конкурсі в 2010 році з піснею Sweet People, артистка завоювала 10-е місце. Джамала виступала на Євробаченні в 2016 році, і з піснею 1944 принесла Україні перемогу.

Зазначимо, що цього року вперше Євробачення буде транслювати не лише UA:Перший, але і телеканал СТБ. На СТБ шоу буде коментувати телеведучий і комік Сергій Притула.

Перший півфінал Євробачення-2018 відбудеться 8 травня, другий півфінал – 10 травня, а фінал – 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.