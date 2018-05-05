Вєрка Сердючка дала оригінальне напуття Melovin перед "Євробаченням" (відео)

Мама Сердючки вже обзавелася таким же оком, як і у Melovin.

Учасника від України на "Євробаченні-2018" Melovin чекав сюрприз під час прес-конференції.

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Так, сьогодні під час спілкування з журналістами нашого представника, організатори конкурсу підготували йому подарунок у вигляді привітання від улюблениці "Євробачення" Вєрки Сердючки, передає "ТСН".

Відео з Вєркою а також її мамою пустили під час прес-конфереції. Мама Сердючки вже обзавелася таким же оком, як і у Melovin.

"Melovin, дякую що ти з'явився в нашому житті, тому що після перемоги Кончіти Вурст моя мама три роки ходила з бородою. Тобі добре виступити, не думати ні про яке перше місце, просто на сцені кайфанути і просто всіх спалити до бісової матері", - побажала Сердючка конкурсанту.

Як повідомляв УНІАН, Melovin увійшов в ТОП-5 фаворитів півфіналу Євробачення-2018 на думку букмекерів.