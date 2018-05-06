"Не знаю, що у них в голові": Melovin висловився про концерти Лободи і Лорак в Росії

Melovin заявляє, що дуже пишається тим, що він українець.

Сьогодні після другої репетиції свого номера для "Євробачення-2018" представник від України Melovin дав прес-конференцію.

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Під час неї у виконавця запитали, як він ставиться до гастролей попередніх учасниць "Євробачення" від України Світлани Лободи і Ані Лорак в Росії в цей непростий період для нашої країни, пише ТСН.

"Я великий фанат своєї країни. Я з України і дуже цим пишаюся. Це така тема, де можна знайти багато лазівок, дивитися на неї під різними кутами. Але, я не знаю, що в голові у цих артистів, як вони міркують і який висновок роблять із слова "музика". Я б не робив би так, як робили вони. Я фанат своєї країни, у мене є своя чітка позиція. Я люблю Україну", - відповів Melovin.

Як повідомляв УНІАН, Вєрка Сердючка дала оригінальне напуття Melovin перед "Євробаченням".