Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу Євробачення-2018: українця Alekseev’а серед них немає

З точки зору букмекерів, український співак ALEKSEEV, який представляє на конкурсі Білорусь, має низькі шанси на вихід до фіналу.

Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018», яке цього року відбувається в столиці Португалії Лісабоні.

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Як передає Радіо Свобода, на думку британської букмекерської контори William Hill, до фіналу вийдуть Ізраїль, Кіпр, Чехія, Естонія, Болгарія, Греція, Австрія, Вірменія, Литва та Бельгія.

Водночас компанія Unibet, центральний офіс якої розташований у Мальті, вважає, що Литва має менші шанси потрапити до фіналу, ніж Фінляндія. Такої ж думки гібралтарська 888sport.

Таким чином, з точки зору букмекерів, український співак ALEKSEEV, який представляє на конкурсі Білорусь, має низькі шанси на вихід до фіналу.

Перший півфінал «Євробачення-2018» відбудеться вже сьогодні.

Україну на конкурсі представлятиме співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня.