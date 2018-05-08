Руслана виступить на Євробаченні-2018

Виступ пройде на головній сцені фан-зони конкурсу.

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана виступить з живим шоу на головній площі Лісабона в день фіналу Євробачення-2018.

Про це повідомляє "Новое время". Концерт відбудеться у суботу, 12 травня, о 18:00 за місцевим часом під відкритим небом на головній сцені фан-зони конкурсу (Eurovision Village) на легендарній площі Праса-ду-Комерс в центрі португальської столиці.

Для Лісабона Руслана приготувала сучасну програму з використанням екзотичних інструментів, живого рок-шоу, авторською інтерпретацією давніх ритуалів, унікальною вокальною і танцювальною манерою.

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У своєму новому шоу співачка звернеться до прихильників конкурсу з важливим меседжем - необхідність переходу до поновлюваних джерел енергії: "Євробачення має величезну аудиторію і вплив. Його місією може стати популяризація в світі прогресивних цінностей. Поновлювані джерела енергії - це чиста енергія стихій, енергія зцілення для планети і людства, енергія миру".

Крім того, спеціально для виступу в рамках Євробачення-2018 Руслана готує дует із всесвітньо відомим українським музикантом, ім'я якого буде оголошено 11 травня.

Перший півфінал музичного конкурсу" Євробачення-2018 відбудеться у Лісабоні (Португалія) 8 травня, другий півфінал - 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.