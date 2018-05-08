«Усі на борт!»: сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення-2018 в Лісабоні

10:32, 08 травня 2018
Суспільство
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У столиці Португалії Лісабоні вже через лічені години зануритися в справжню музичну феєрію – там стартує перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення».

Свої номери представлять артисти з 19 країн – у фіналі виявиться лише половина з них.

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А в учасників другій частині є ще час, щоб провести завершальні репетиції. У їх числі Melovin, чий виступ побачимо вже післязавтра.

«Усі на борт!» – саме так звучить девіз «Євробачення-2018». Надихнув творців океан, адже саме він з'єднує Португалію з іншим світом. І навіть оформлення головного пісенного конкурсу Європи. Зіркових гостей церемонії відкриття зустрічають не на червоній доріжці, а на синій.

Другий півфінал відбудеться - 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.

Відео конкурсних пісень учасників першого півфіналу Євробачення можна подивитися тут.

Дивіться на УНІАН трансляцію першого півфіналу Євробачення-2018

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Португалія#MELOVIN