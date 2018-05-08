У день півфіналу Євробачення раптово змінився фаворит конкурсу (відео)

Довгий час першу сходинку в таблиці займала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Вперше за кілька місяців букмекери змінили прогноз щодо переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

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Довгий час першу сходинку в таблиці займала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Проте в день першого півфіналу Євробачення її змістила представниця Кіпру Елені Фурейра. Про це свідчать прогнози букмекерів, опубліковані на офіційному сайті Євробачення.

Перший півфінал музичного конкурсу Євробачення-2018 відбудеться у Лісабоні (Португалія) 8 травня, другий півфінал - 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.