У день півфіналу Євробачення раптово змінився фаворит конкурсу (відео)
11:02, 08 травня 2018Суспільство
4216 0
Довгий час першу сходинку в таблиці займала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.
Вперше за кілька місяців букмекери змінили прогноз щодо переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.
Читайте такожБукмекери назвали фаворитів першого півфіналу Євробачення-2018: українця Alekseev’а серед них немає
Довгий час першу сходинку в таблиці займала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.
Проте в день першого півфіналу Євробачення її змістила представниця Кіпру Елені Фурейра. Про це свідчать прогнози букмекерів, опубліковані на офіційному сайті Євробачення.
Перший півфінал музичного конкурсу Євробачення-2018 відбудеться у Лісабоні (Португалія) 8 травня, другий півфінал - 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення 2018