Melovin vs. Alekseev: Злата Огневич розповіла про фаворитів Євробачення-2018 (відео)

Злата, як і букмекери у всьому світі, вважає, що величезні шанси на перемогу на Євробаченні є у представниці Ізраїлю.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка в 2013 році посіла третє місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, на своєму офіційному каналі в YouTube представила перший влог для всіх тих, хто цікавиться цим масштабним заходом і ставками букмекерів.

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Так, Злата, як і букмекери у всьому світі, вважає, що величезні шанси на перемогу є у представниці Ізраїлю, оскільки те, що вона робить завдяки своєму голосу, непідвладне кожному з учасників. Також її плюсами Злата вважає артистизм і музикальність.

У фаворити Огневич потрапив і Олександр Рибак з Норвегії. А також вона зазначила дует з Франції, незважаючи на те, що їм букмекери не дають високих оцінок.

Група EQUINOX з Болгарії вразила українську співачку тим, що сенс їхньої пісні - це більше, ніж все те, про що зараз співати звично і трендово.

Привернув увагу артистки і представник Чехії Міколас Йозеф, який вже приїжджав в Україну і був досить тепло прийнятий українськими шанувальниками конкурсу «Євробачення». Златі Огневич він сподобався за свою пластичність і музикальність.

А ось Еліну Нечаєву з Естонії Злата Огневич розкритикувала за повтор її номера, який неодноразово бачили і на «Євробаченні» - наприклад, у Поліни Гагаріної і навіть у шоу Дженніфер Лопес.

В кінці влога Злата Огневич висловила підтримку представнику Білорусі, українському співакові ALEKSEEV.

«Це дуже світлий виконавець, дуже талановитий. Я відчуваю, як внутрішній світ допомагає йому підкорювати серця людей. Мені подобається і пісня, і знаю, що номер на фіналі «Євробачення» буде дуже яскравим. Давайте підтримаємо нашого українського хлопця і відправимо за нього свої голоси», - вперше прокоментувала виступ співака Злата Огневич.