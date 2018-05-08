Цікаві факти Євробачення-2018 в Лісабоні - опубліковано інфографіку

На офіційній сторінці конкурсу на Facebook з'явилася інфографіка, яка описує конкурс в цифрах. Так, усього в конкурсі візьмуть участь 43 країни. Також прозвучать пісні більш ніж в 20 жанрах.

Цього року Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 проходить в столиці Португалії Лісабоні.

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На офіційній сторінці конкурсу на Facebook з'явилася інфографіка, яка описує конкурс в цифрах. Так, усього в конкурсі візьмуть участь 43 країни.

Також прозвучать пісні більш ніж в 20 жанрах. Серед них: поп, рок, фольк, хард-рок, фанк, джаз, опера, пісня вікінгів і багато інших.

Цього року на конкурсі учасники виконають пісні на 13 різних мовах. Слово "любов" у піснях цього року зустрічається більше 60 разів. Сумарна тривалість усіх пісень конкурсу – 128 хвилин.