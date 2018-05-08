Онлайн-трансляція Євробачення-2018: коли й де дивитися перший півфінал

У першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери покажуть 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування і оцінок національного журі у фінал пройде десять виконавців.

Перший півфінал Євробачення-2018, який пройде в Лісабоні (Португалія), відбудеться у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступлять 19 конкурсантів, 10 з них потраплять у фінал.

8 травня в першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери покажуть 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування і оцінок національного журі у фінал пройде десять виконавців.

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Путівку у фінал зі своїми піснями і номерами спробують завоювати представники таких країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018" відбудеться 8 травня в столиці Португалії Лісабоні. У прямому ефірі його можна буде побачити на каналах "UA:Перший", "UA:Крим" та "СТБ". Трансляція розпочнеться о 22:00.

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Коментувати перший півфінал для українців будуть ведучий Євробачення 2017 Тимур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2014 році в Копенгагені, співачка Марія Яремчук. А на "СТБ" коментатором буде телеведучий і комік Сергій Притула.

Як повідомляв УНІАН, з 3 по 16 травня у Києві буде працювати фан-зона Євробачення, де великому екрані транслюватимуть прямі ефіри півфіналів та фіналу.

Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – 12 травня.

Букмекери вже вибрали фаворитів Євробачення 2018 і прогнозують перемогу Натти Барзілай (Ізраїль) з піснею Тоу.

Україну на конкурсі представить MELOVIN. Співак виступить у другому півфіналі, поки йому прогнозують потрапляння в топ-20.

Дивіться трансляцію Євробачення-2018: