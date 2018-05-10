Alekseev прокоментував невихід до фіналу Євробачення-2018

09:57, 10 травня 2018
Суспільство
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Співак подякував своїм фанатам за підтримку / фото alekseev_officiel, Instagram

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Як написав виконавець у своєму Instagram, після Євробачення починається новий етап в його житті.

«Спасибі всім величезне за підтримку! Я знаю, що дуже багато вчора були зі мною і це відчувалося. Шалено радий, що у моєму житті закінчився цей етап і починається новий», – написав Alekseev.

Відео: Eurovision Song Contest

Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу у фінал Євробачення-2018 пройшли представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.

Дивитися Євробачення онлайн можна буде на сайті УНІАН.

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Теги: #Білорусь#Євробачення