Alekseev прокоментував невихід до фіналу Євробачення-2018
Український співак Alekseev, що виступив за Білорусь у півфіналі Євробачення-2018, прокоментував невихід до фіналу.
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Як написав виконавець у своєму Instagram, після Євробачення починається новий етап в його житті.
«Спасибі всім величезне за підтримку! Я знаю, що дуже багато вчора були зі мною і це відчувалося. Шалено радий, що у моєму житті закінчився цей етап і починається новий», – написав Alekseev.
Спасибі всім величезне за підтримку! Я знаю, що дуже багато вчора були зі мною і це відчувалося. Шалено радий, що у моєму житті закінчився цей етап і починається новий. ________________ Thanks you so much for your support! I know that a lot of people were with me yesterday and it was felt. I am so glad, that this stage of my life is over and the new one begins. #ALEKSEEV #Eurovision #Belarus #Lisbon #Forever
Відео: Eurovision Song Contest
Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу у фінал Євробачення-2018 пройшли представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.
Дивитися Євробачення онлайн можна буде на сайті УНІАН.