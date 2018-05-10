"Готовий до шоу!": Melovin поділився емоціями перед сьогоднішнім виступом на Євробаченні-2018

Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу.

Український співак Костянтин Бочаров (Melovin) поділився своїми емоціями перед виступом у другому півфіналі Євробачення-2018.

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«Готовий до шоу! Вже СЬОГОДНІ! Час біжить швидкоплинно! А Ви готові?», – написав виконавець у своєму Instagram.

За даними букмекерів, представник України на «Євробаченні-2018» Melovin із піснею «Under The Ladder» має хороші шанси на вихід до фіналу конкурсу.

Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу, Betfair – на п’яте, а Unibet – на шосте.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня у столиці Португалії Лісабоні. Українець виступить останнім.

Відео: Eurovision Song Contest

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