Після провалу на Євробаченні-2018 продюсер Alekseev заявив, що на конкурс їдуть "дурні і романтики"

На думку продюсера участь в Євробаченні незалежно від результату - цінний досвід для артиста і його команди.

На Євробачення їдуть дурні або романтики, якісь Дон Кіхоти, що переслідують казкові млини, яких вони ніколи не знайдуть.

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Так продюсер українського поп-співака Alekseev Олег Боднарчук прокоментував участь молодого артиста в Євробаченні-2018 від Білорусі і низький результат у першому півфіналі, який не дозволив виконавцю пройти в гранд-фінал пісенного конкурсу, пише білоруський Sputnik.

"Що я можу сказати про це всім? На Євробачення їдуть дурні або романтики, або і те, і те разом - Дон Кіхоти і Санчо Панси. Навіщо? Звичайно за тієї самої казковим млином, який вони так ніколи і не знайдуть: ні виграли, ні переможені. Це мрійники, авантюристи, але люди дуже сміливі, бо, що не бояться ризику, хочуть від життя більше емоцій", - зазначив Бондарчук.

На думку продюсера участь в Євробаченні незалежно від результату - цінний досвід для артиста і його команди.

"Це зробило нас сильнішими і грамотніше і почати спочатку" буде навіть цікавіше з позиції нового знання і нового підходу. Останні півроки проходили для нас у великій радості: ми боролися, перемагали, їздили, виступали, перевіряли себе на абсолютно незнайомій публіці", - додав він.

Нагадаємо, у першому півфіналі, 8 травня, 24-річний артист виступив з композицією "Forever", яка ще до конкурсу придбала скандальну славу через те, що нібито була в ротації задовго до презентації на білоруському Нацвідборі Євробачення.

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