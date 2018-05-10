Євробачення-2018: Китай вирізав з трансляції номер про ЛГБТ, Росія - обмежилася фейковим коментарем (відео)

Китай також повністю вирізав з трансляції Євробачення виступ представника Албанії Евгента Бушпепа через заборону показувати татуювання по телевізору.

У Китаї телекомпанія, яка транслює міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018, вирізала весь номер представника Ірландії Райана О'шонессі з першого півфіналу у вівторок, 8 травня.

Як пише Independent, таку реакцію викликав танцювальний номер про одностатеве кохання, який був частиною виступу О'шонессі.

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Китайський телеканал Mango TV транслює "Євробачення" в цій країні до 2015 року, зазначає "Новое время".

Mango TV також повністю вирізав з трансляції виступ представника Албанії Евгента Бушпепа через заборону показувати татуювання по телевізору.

Райан, чия дівчина Айлбей Кейсі приєдналася до нього у Лісабоні в понеділок, сказав, що такий хореографією він хотів показати, що любов універсальна. Співак запустив кампанію в соціальних мережах під назвою #LoveisLove, в якій закликає фанатів фотографуватися з коханою людиною на лавці і публікувати фото в соціальних мережах.

Зазначимо, хоча раніше з'явилася інформація, що Росія не буде транслювати виступ Ірландії, півфінал був показаний в повному обсязі. Однак російський коментатор сказав глядачам, що пісня говорить про «справжній чоловічу дружбу».

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення-2018 пройде в четвер, 10 травня, а в суботу, 12 травня відбудеться фінал, під час якого визначиться переможець міжнародного пісенного конкурсу.

Представник України співак Melovin боротиметься за право брати участь у фіналі конкурсу у другому півфіналі Євробачення – 10 травня. Музикант виступить під номером 18.

Дивитися Євробачення онлайн можна буде на сайті УНІАН.