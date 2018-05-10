Фільм Лозниці "Донбас" справив у Каннах ефект вибуху бомби - критики

«Донбас» – це їдкий портрет суспільства, в якому людські взаємини деградували до варварства, – пише про фільм Variety.

"Донбас" Сергія Лозниці відкрив другу за важливістю програму Каннського фестивалю "Особливий погляд". Український фільм не залишив критиків байдужими.

"Немає жодних сумнівів: Лозниця бачить Новоросію територією тотального абсурду, знімальним майданчиком безглуздого фарсу, який міг би навіть здатися смішним, якби не йшлося про реальні людські життя", - написав Олексій Тарасов.

Сайт Телекритика зібрав відгуки зарубіжних критиків:

«Донбас» – це їдкий портрет суспільства, в якому людські взаємини деградували до варварства, що більше нагадує пізню античність, ніж так званий сучасний цивілізований світ», – пише про фільм Variety. «Є небезпека, що нелюдські крики Лозниці вважатимуть нав'язливими, але хіба не так завжди відбувається з пророками?» – запитує критик видання Джей Вайссберг.

Hollywood Reporter нарікає на те, що фільм складається з окремих частин, які не складаються в цілісний наратив. «Це потужні кадри, але ти мимоволі замислюєшся про те, що вони були б потужнішими, якби глядачеві дали дізнатися цих людей ближче», – пише критик видання про одній зі сцен.

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Впливовий портал Roger Ebert пише, що «Донбас» – це фільм, від якого глядачеві гарантовано стане не по собі. За словами автора статті, новий фільм Лозниці – такий же похмурий, як торішня «Лагідна». «Донбас" не менш песимістичний, але на зміну сюрреалізму "Лагідної" прийшла важка іронія. [...] Лозниця показує суспільство, що роз'їдається корупцією, здирництвом та беззаконням, розділене і віддане під владу воюючих між собою бандитів».

ScreenDaily називає фільм чорною комедією з вражаючим акторським складом. «Часом він віртуозно відображає соціальний розпад Донбасу, але деякі затягнуті сцени можуть легко втомити шокованого глядача», – пише видання.

Метью Андерсон з The New York Times поставив фільму оцінку 4/5. «Мені сподобався по-справжньому божевільний "Донбас" – ряд дуже похмурих і нітрохи не смішних скетчів про абсолютно абсурдні ситуації», – написав редактор.

Шведський письменник і журналіст Хан Брукс пише: «Рідко доводиться бачити фільм, наповнений такою люттю і відразою, як "Донбас" Сергія Лозниці. Жахливі замальовки з "Народних республік України" з лінчуванням, солдатами і фейковими новинами. Так, я в захваті», – написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше був названий найбільш високооплачуваний актор України.