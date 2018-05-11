Козловський про свою участь у концерті в Москві до 9 травня: цькування я не боюсь

За словами артиста, він неодноразово виступав в зоні АТО і надалі буде підтримувати Україну «в усьому і завжди».

Український співак, заслужений артист України Віталій Козловський прокоментував свою участь у концерті в Москві до Дня Перемоги.

Як написав виконавець на своїй сторінці у Facebook, він не заперечує своєї участі у концерті в Москві, присвяченому Дню Перемоги.

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«За останні 4 роки я жодного разу не виступав в Росії і вважаю це недопустимим зі зрозумілих на те причин. Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги - після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив. Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві - вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам`ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність. Протистояння політиків (саме політиків, а не простих людей!!!), яке відбувається нині і призводить до нової війни та смертей моїх земляків - це страшно, але це не має нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му. Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих.Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!» - Я зрозумів, що зробив все правильно», – пояснив Козловський.

За його словами, він неодноразово виступав в зоні АТО і надалі буде підтримувати Україну «в усьому і завжди».

Козловський зазначив, щоб як український артист «просувати українську ідею і нашу правду простим людям».

«Зрада - піддаватися істерикам, «бити» один одного, цькувати і затишно себе почувати в атмосфері ненависті та пошуку серед своїх тих, кого можна звинуватити у всіх гріхах.

Це моя особиста думка, яку я нікому не нав’язую. Якою б не була суспільна реакція, це не змінить того факту, що я завжди був патріотом своєї країни і залишаюся ним. А цькування я не боюсь», – написав співак.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 травня, в московському районі Солнцево на сцені концерту до Дня перемоги помітили українського поп-співака, заслуженого артиста України Віталія Козловського.