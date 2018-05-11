Меладзе відзначає ювілей: Брежнєва привітала чоловіка з днем народження і опублікувала особистий знімок (фото)

Сьогодні відомий композитор святкує ювілей. Меладзе виповнюється 55 років. На чорно-білому знімку Віра зворушливо обіймає коханого чоловіка.

Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram рідкісним фото в компанії чоловіка - композитора Костянтина Меладзе.

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Сьогодні відомий композитор святкує ювілей. Меладзе виповнюється 55 років. На чорно-білому знімку Віра зворушливо обіймає коханого чоловіка.

Віра Брежнєва виховує двох дочок від попередніх шлюбів, а Костянтин Меладзе - трьох дочок від союзу з Яною Сум. У жовтні 2015 року Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе зіграли весілля в Італії.