Меладзе відзначає ювілей: Брежнєва привітала чоловіка з днем народження і опублікувала особистий знімок (фото)

12:00, 11 травня 2018
Суспільство
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Брежнєва опублікувала зворушливий знімок в Instagram / скріншот

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Сьогодні відомий композитор святкує ювілей. Меладзе виповнюється 55 років. На чорно-білому знімку Віра зворушливо обіймає коханого чоловіка.

Віра Брежнєва виховує двох дочок від попередніх шлюбів, а Костянтин Меладзе - трьох дочок від союзу з Яною Сум. У жовтні 2015 року Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе зіграли весілля в Італії

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