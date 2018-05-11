Експерт оцінила виступ Melovin на Євробаченні-2018 та розповіла про його "фішку" (відео)

Анжеліка Рудницька вважає, що в українського виконавця є можливість прорватися до десятки лідерів.

Радник міністра культури України, засновниця "Території А", та співачка Анжеліка Рудницька зазначила, що у Melovin є всі шанси потрапити до десятки у фіналі конкурсу.

"Думаю, що у Melovin є шанси потрапити до десятки у фіналі. Однак потрібно подивитися ще номери Старої Європи. Хоча представники цих країн дуже рідко перемагають, ми все-таки не можемо їх зовсім скинути з рахунків", - розповіла Рудницька в інтерв'ю "Главреду".

Вона додала, що завдяки тому, що у другому півфіналі "Євробачення-2018" учасник від України Melovin виступав останнім, була можливість порівняти всі виступи, які передували номеру нашого артиста.

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"З кожним номером я розуміла, що наші шанси пройти до фіналу підвищуються. Я була рада, побачивши, як виступив Melovin, і навіть не чекала підсумків голосування — для мене було очевидно, що в десятку артистів, які продовжать боротися за перемогу в "Євробаченні", він потрапить. А, побачивши результати вранці, зрозуміла, що я була абсолютно права", - зазначила співачка.

Однак Рудницька здивувалася тому, що яскраві, специфічні очі артиста не використовувалися для контакту з глядачем, і не стали його "фішкою".

"Очі — це "фішка" Melovin. Вони у нього яскраві, специфічні, хотілося, щоб його очі побачила Європа. А для цього було необхідно, щоб він дивився на публіку. Але... Чомусь режисери-постановники вирішили, що все має бути інакше. І, якщо ви уважно подивитеся номер нашого Melovin, то протягом усіх трьох хвилин виступу з'являється лише кілька великих планів, коли він дивиться у кадр. А так, то він дивиться на рояль, то він лежить... тобто, дуже мало було зорового контакту з аудиторією. Можливо, вони придумали це, як "фішку", але чи піде вона нам на користь — побачимо", - додала Рудницька.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I won't Break і представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися в десятку фіналістів.