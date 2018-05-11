Виступ представника України на Євробаченні-2018 "підірвав" мережу (відео)

Відео вчорашнього виступу представника України Melovin у другому півфіналі Євробачення-2018 набуває шаленої популярності у YouTube.

Виступ Melovin, представника України на Євробаченні-2018, з яким він пройшов до фіналу музичного конкурсу, стає дедалі популярнішим у мережі.

Наразі відео виступу українського співака "вибилося" до трендів YouTube. Менш ніж за добу номер Melovin переглянув вже понад мільйон користувачів.

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Як повідомляв УНІАН, перша десятка фіналістів Євробачення-2018 визначилася у вівторок, 8 травня. Тоді серед інших очікувано до фіналу потрапили Кіпр, Болгарія та Ізраїль.

Ще 10 фіналістів визначилися у четвер, 10 травня, серед них і український виконавець Melovin та Олександр Рибак з Норвегії, який вже перемагав на Євробаченні у 2009 році. А ось російська виконавиця Юлія Самойлова, яку СБУ не пустила до України на Євробачення-2017 через незаконне відвідування Криму, до фіналу не потрапила. Причому провальним виступ представниці Росії на Євробаченні-2018 назвали навіть самі росіяни.

Ще шість країн стають фіналістами Євробачення автоматично: п'ять країн - засновниць конкурсу (Іспанія, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія) і країна-переможець минулого року (Португалія).

Тож ввечері 12 травня за перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2018 змагатимуться 26 країн.